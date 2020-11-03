رسمياَ: أحمد رضوان مديرًا فنيًا لبهتيم



وجاء تعيين رضوان من قبل مجلس الإدارة، بعد اعتذار إكرامي عبد العزيز عن تولى تدريب الفريق، وسيتم عقد جلسة بين لجنة الكرة والمدير الفني، خلال الأيام المقبلة، للإعلان عن باقي أفراد الجهاز الفني والطبي والاداري.



يذكر أن رضوان تولي تدريب العديد من الاندية أبرز الأهلي وفريق اتحاد جدة تحت 16 عام والإتصالات والقومي.



وأنهى بهتيم الموسم الكروي بالمجموعة السادسة محتلاً المركز التاسع برصيد 37 نقطة بالقسم الثالث.

أعلن نادي بهتيم، برئاسة سمير عبد العال، تعاقده مع أحمد رضوان، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.