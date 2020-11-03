حنان مطاوع تهنئ درة بحفل زفافها

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:24 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
حرصت الفنانة حنان مطاوع على حضور حفل زفاف النجمة درة وتهنئتها بالزواج من رجل الأعمال هاني سعد.

ونشرت مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، وكتبت : ألف مبروك لدودو ربنا يسعدك يا حبيبتى .

وتوافد عدد كبير من الفنانين على حفل زفاف النجمة التونسية درة على المهندس المعمارى هانى سعد، حيث حرص كل من الفنانين أحمد السقا وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن، على التواجد منذ اللحظات الأولى لتهنئة العروسين.

واحتفلت درة بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى سعد، في مدينة الجونة، وأطلت درة بفستان جذاب، فى حفل أنيق يقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.

يشار أن الفنانة درة جهزت في الأيام الماضية لحفل زفافها، وامتنعت لذلك عن حضور مهرجان الجونة السينمائي، واكتفت بحضور ختام فعاليات المهرجان فقط حيث كان ينتظرها الجماهير.

والجدير ذكره أن الفنانة درة، ظهرت خلال شهر رمضان الماضي خلال مسلسل "الحرملك 2"، وقدمت من خلاله دور "حنة"، وهي شخصية صنع القدر منها إنسانة بلا مشاعر.. ويتواصل الصراع في الحرملك".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونه السينمائي مهرجان الجونه مهرجان الجون

أخبار تهمك

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يوم

الأولمبية تكشف موقف مرتضى منصور من حكم الإدارية العليا

منذ حوالي 5 ساعات

هل يرحل أفشة عن الأهلي بعد العرض الأوروبي؟

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل .. "أرامكو" السعودية تعلن توزيع ارباح على المساهمين

منذ 33 دقيقة

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 22 ساعة

"هرد بالقانون".. أول تعليق لـ"أحمد مالك" على فيديو يزعم سرقته أحد المنتجات من داخل بنزينة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. "أرامكو" السعودية تعلن توزيع ارباح على المساهمين

منذ 33 دقيقة

عمرو أديب بعد مبادرة مصر الرقمية: "كفاية تجارة إنجلش"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل .. "أرامكو" السعودية تعلن توزيع ارباح على المساهمين

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

09:23 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

04:43 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

02:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه