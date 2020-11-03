حنان مطاوع تهنئ درة بحفل زفافها

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حرصت الفنانة حنان مطاوع على حضور حفل زفاف النجمة درة وتهنئتها بالزواج من رجل الأعمال هاني سعد.



ونشرت مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، وكتبت : ألف مبروك لدودو ربنا يسعدك يا حبيبتى .



وتوافد عدد كبير من الفنانين على حفل زفاف النجمة التونسية درة على المهندس المعمارى هانى سعد، حيث حرص كل من الفنانين أحمد السقا وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن، على التواجد منذ اللحظات الأولى لتهنئة العروسين.



واحتفلت درة بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى سعد، في مدينة الجونة، وأطلت درة بفستان جذاب، فى حفل أنيق يقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.



يشار أن الفنانة درة جهزت في الأيام الماضية لحفل زفافها، وامتنعت لذلك عن حضور مهرجان الجونة السينمائي، واكتفت بحضور ختام فعاليات المهرجان فقط حيث كان ينتظرها الجماهير.



والجدير ذكره أن الفنانة درة، ظهرت خلال شهر رمضان الماضي خلال مسلسل "الحرملك 2"، وقدمت من خلاله دور "حنة"، وهي شخصية صنع القدر منها إنسانة بلا مشاعر.. ويتواصل الصراع في الحرملك".

