الهند تسجل أكثر من 38 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:23 ص
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم الثلاثاء، 38 ألفا و 310 حالات إصابة جديدة ب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت السلطات الصحية الهندية، أن إجمالي
حالات الاصابة بلغ 8 ملايين و 267 ألفا و 623 حالة.
وأفادت شبكة إن دي تي، نقلًا عن الصحة
الهندية، بأنه تم تسجيل 490 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 123 ألفا
و 97 حالة.
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