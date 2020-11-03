الهند تسجل أكثر من 38 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم الثلاثاء، 38 ألفا و 310 حالات إصابة جديدة ب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت السلطات الصحية الهندية، أن إجمالي حالات الاصابة بلغ 8 ملايين و 267 ألفا و 623 حالة.

وأفادت شبكة إن دي تي، نقلًا عن الصحة الهندية، بأنه تم تسجيل 490 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 123 ألفا و 97 حالة.