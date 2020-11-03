تراجع أرباح أرامكو في أول تسعة اشهر من العام الجاري

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:14 ص
أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
رويترز
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 أعلنت  شركة ارامكو السعودية، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 131.3 مليار ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 255.7 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 48.6 في المائة.


وتأثر صافي الدخل للتسعة أشهر الأولى من عام 2020 والبالغ 131.31 مليار ريال بشكل أساس بانخفاض أسعار النفط الخام وحجم المبيعات، وضعف هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات، مقارنة مع صافي الدخل الذي حققته الشركة للفترة ذاتها من عام 2019 والبالغ 255.71 مليار ريال سعودي (68.19 مليار دولار أمريكي).

وقابل ذلك جزئيًا الآثار الإيجابية المتمثلة في انخفاض ريع إنتاج النفط الخام، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة نتيجة لانخفاض الأرباح، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.

كما حققت أرامكو السعودية صافي ربح بلغ 44.2 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2020، بانخفاض 44.6 في المائة عن نفس الربع من 2019، مقارنة مع 79.84 مليار ريال للربع ذاته من العام السابق.


ويعكس بشكل أساس تأثير انخفاض أسعار النفط الخام وحجم المبيعات، وضعف هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات.


وقابل ذلك جزئيًا الانخفاض في ريع إنتاج النفط الخام الناشئ عن تراجع الأسعار وحجم المبيعات، وكذلك الانخفاض في معدل الريع من 20 في المائة إلى 15 في المائة، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة نتيجة لانخفاض الأرباح، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.

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