"ألسن عين شمس" تدشن سلسلة دورات تدريبية متخصصة خلال شهري نوفمبر وديسمبر

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:12 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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أعلنت وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة، التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، إطلاق سلسلة جديدة من الدورات التدريبية المتخصصة في المجالات المتنوعة، تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية،  وإشراف أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال شهري نوفمبر وديسمبر، صرح بذلك الدكتورة أماني حلمي توما مدير الوحدة.

و أوضحت  أن الدورات هي: دورة فى الترجمة السياسية ومصطلحات الأمم المتحدة، دورة فى صوتيات اللكنة البريطانية  ( لطلاب قسم اللغة الإنجليزية بالكلية )، دورة فى المحادثة باللغة الإنجليزية ( لطلاب برنامج الساعات المعتمدة بالكلية )، دورة فى المحادثة باللغة الإنجليزية، دورة فى القواعد العامة فى اللغة التشيكية، دورة IELTS، دورة TOEFL، دورة فى اللغة البرتغالية، دورة فى القواعد العامة  فى اللغة الإنجليزية، دورة فى الترجمة القانونية باللغة الإنجليزية، دورة فى التصحيح والمراجعة اللغوية فى اللغة العربية.

مدة كل دورة 16 ساعة  -  8 محاضرات  -  يومين أسبوعيًا، وتعقد الدورات خلال شهري (نوفمبر - وديسمبر 2020 ) تعقد الدورات بمعامل الصوتيات بالكلية، التسجيل وسداد الرسوم بوحدة رفاعة بالدور الارضى بالكلية.   

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