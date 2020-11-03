جامعة حلوان تنظم لقاء تعريفي للتقدم لبرامج UNESCO Chair & UNITWIN

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ينظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، لقاء تعريفي بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بمنظمة اليونسكو بخصوص التقدم لبرامج UNESCO Chair & UNITWIN “.



وأفاد الأستاذ الدكتور ماجد نجم أن هذه البرامج تدعم فرص التعاون والتوأمة بين مؤسسات التعليم العالي للارتقاء بالقدرة المؤسسية من خلال تبادل الخبرات والمعارف، والارتقاء بالبحوث البينية، والبرامج المشتركة، وعقد اتفاقيات شراكة وغيرها من الأنشطة الجامعية التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة فى مختلف المجالات ذات الاولوية لمنظمة اليونسكو. وأكدت الأستاذة الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بأن برامج اليونسكو تشمل مجالات:

• التعليم

• العلوم الطبيعية

• العلوم الاجتماعية والإنسانية

• الثقافة

• الاتصالات والمعلومات

وأن المكتب يقوم بتقديم الدعم الفني للسادة أعضاء المجتمع الجامعى فيما يخص التقدم لبرامج اليونسكو من خلال قسمى المنح والمشروعات الدولية.



هذا ويلقى الندوة الاستاذة الدكتورة غادة عبد البارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وتقام فعاليات اللقاء فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٠ نوفمبر 2020 بقاعة الاجتماعات بالدور الأرضي بمبنى رئاسة الجامعة.