قرية أمريكية تبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:36 ص
انتخابات - أرشيفية
انتخابات - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بأن قرية أمريكية في نيوهامشير بدأت التصويت في الانتخابات الرئاسية.


وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وضع موقعا التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، علامة تحذير على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيها قرارًا للمحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا بأنه "خطير جدًا".

 

وقد سمحت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في انتخابات الرئاسة المقررة الثلاثاء، في بنسلفانيا ونورث كارولاينا، وهما ولايتان محوريتان في فرص فوز ترامب على خصمه جو بايدن.

 

وكتب ترامب، منشورًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "قرار المحكمة العليا الخاص بالتصويت في بنسلفانيا قرار خطير جدًا، فهو سيسمح بغش مستفحل دون كابح وسيقوض أنظمة قوانينا بالكامل. كما أنه يبعث على العنف بالشوارع. لا بد من فعل شيء".

 

وكان موقع تويتر، أرفق مع تغريدة ترامب ما يفيد بإخلاء مسؤوليته، قائلا إن محتواها: "محل خلاف وربما يكون مضللًا".

 

ومن جانبه قال متحدث باسم تويتر، إن الإجراء يتسق مع "سياسة النزاهة المدنية" التي يطبقها الموقع، مضيفًا أن تويتر سيقيد بشكل ملموس التعليقات على تغريدة ترامب، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

 

وتضمن إخلاء المسؤولية الذي نشره تويتر أيضًا، رابطًا لمعلومات تؤكد "قانونية وسلامة" التصويت عبر البريد.

 

كما نشر موقع فيسبوك إخلاء مسؤولية، نوه فيه إلى أن التصويت عبر البريد ومن خلال مراكز الاقتراع "مشهود لهما بالجدارة بالثقة" في الولايات المتحدة، مشددا على أن تزوير الأصوات "نادر جدا".

 


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