تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:00 ص
برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
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يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره دينامو كييف الأوكراني يوم الأربعاء 4 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة بين برشلونة ودينامو كييف في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

واستقر رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام دينامو كييف، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى: نيتو.
خط الدفاع: ديست - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.
خط الوسط: فرينكي دي يونج - ميراليم بيانيتش - بيدري.
خط الهجوم: انطوان جريزمان - انسو فاتي - عثمان ديمبلي.

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