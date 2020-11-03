أمال برشلونة تتزايد في ضم لاوتارو مارتينيز

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن مستقبل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مع فريقه الحالي إنتر ميلان، وذلك حسب وكيل لاعب النادي الإيطالي.





وقال وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز، بأنه لم يبدأ المفاوضات مع إنتر ميلان بشأن تجديد عقد لاعبه، حيث أن النادي لم يقدم أي عرض حتى الآن.





وأشار، بأن هناك بعض الأندية التي تريد التعاقد مع لاوتارو مارتينيز في الموسم المقبل.





وارتبط اسم لاوتارو مارتينيز بالانتقال إلى فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، ولكن الصفقة لم تتم بسبب الضائقة المالية التي يمر بها البارسا.