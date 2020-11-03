محكمة بريطانية تدين جوني ديب.. تعرف على التفاصيل

خسر الممثل الأمريكي الشهير، جوني ديب، اليوم الاثنين، قضية التشهير التي كان أقامها ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية، بعدما ادعت أنه كان زوجا مسيء إلى طليقته، الممثلة الأمريكية، آمبر هيرد.





وأصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكمها لصالح ناشر الصحيفة البريطانية، بعد مراجعتها لأدلة تشمل صورا وتسجيلات صوتية ورسائل نصية خاصة بجوني ديب، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



