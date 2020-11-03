مي عز الدين تتصدر تريند بعد عرض خيط حرير

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تصدرت الفنانة مي عز الدين، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد عرض الحلقة أولي حلقات مسلسل "خيط حرير" أمس عبر شاشة on.



وكانت لاقت الحلقة الأولى من مسلسل خيط حرير "تفاعل كبير عبر السوشيال ميديا، حيث أن المسلسل ينتمي لطابع الدرامي الحزين والاجتماعي.





مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة ويشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى