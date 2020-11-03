مهرجان قازان الدولي للسينما الإسلامية يستضيف أفلاما عربية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:46 ص
بوابة الفجر
Advertisements

أقيم مهرجان قازان الدولي للسينما الإسلامية عام 2020 أون لاين، وعلى الرغم من قيود السفر وغياب الضيوف الأجانب في المهرجان، فإن المشاركة العربية فيه كانت واسعة جدا

وقد قدمت 63 دولة أفلامها السينمائية والوثائقية إلى لجنة التحكيم للتقييم. وكانت الأفلام العربية من مصر والمغرب وليبيا ولبنان وجيبوتي. وقالت المديرة التنفيذية للمهرجان ميلاوشا أيتوغانوفا إن "من ميزات مهرجان هذه السنة هي مشاركة عدد كبير من المخرجات النساء... وبالطبع، عندما تخرج المرأة فيلما تتغير زوايا التركيز فيه. ومن الموضوعات الحيوية هذه السنة قضية سوء التفاهم بين الأجيال والتعامل مع الأطفال، وكذلك عدم مساواة المرأة في المجتمعات الشرقية وحقوقها". ومن المخرجات العربيات اللواتي شاركن في مهرجان قازان، المخرجة المصرية الشابة ندى رياض بفيلمها "فخ" وأول مخرجة جيبوتية وهي لولا علي ابراهيم بفيلمها Dhalinyaro.


وتجدر الإشارة إلى أن فيلم "قفزة أخرى"، وهو عمل مشترك بين إيطاليا وسويسرا ولبنان، حصل على جائزة خاصة من نقابة نقاد السينما في روسيا. ويتحدث هذا الفيلم عن الشابين الفلسطينيين جهاد وعبد الله، اللذين أسسا فريقا للوثابة أو Parkourفي غزة عام 2005 في رغبة بالهرب من الحرب والقضايا الاجتماعية وعدم الاستقرار في بلادهم.  



أخبار تهمك

ما مصير الدول العربية في حال فوز جو بايدن؟ عادل حمودة يجيب (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

"هرد بالقانون".. أول تعليق لـ"أحمد مالك" على فيديو يزعم سرقته أحد المنتجات من داخل بنزينة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ حوالي 10 ساعة

عمرو أديب يعرض فيديو لـ "طفل المرور".. ويكشف مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

الأولمبية تكشف موقف مرتضى منصور من حكم الإدارية العليا

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

04:43 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

02:44 م

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه