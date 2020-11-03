"هرد بالقانون".. أول تعليق لـ"أحمد مالك" على فيديو يزعم سرقته أحد المنتجات من داخل بنزينة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:56 ص
بوابة الفجر
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كشف الفنان الشاب أحمد مالك حقيقة مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخرًا له على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلاله وهو يسرق أحد المنتجات داخل إحدى البنزينات.

وكتب مالك عبر حسابه "فيسبوك": "في فيديو غريب نزل ليا وأنا بأشتري منتج من إحدى البنزينات في القاهرة، تم انتشاره على الإنترنت كأنها سرقة لهذا المنتج، محاولة مخجلة للتشهير بيا، أنا معايا فاتورة الدفع، وسأرد بالقانون على هذا التصرف الغريب المخجل".

وأضاف: "تم تصويري بدون إذني وتركيب صوت على الفيديو ليحوِّل فعلًا طبيعيًا إلى فعل مشبوه.. أنا في غاية الحزن وعدم الإدراك، ليه في محاولة من أحد الأشخاص أنه يؤذي شخصًا بهذا الفعل القاسي الغريب".

وتابع: "أرجو من الجميع ألا يصدقوا أي شيء يشوفوه، هقدم بلاغ تشهير على هذه الواقعة الغريبة والمهينة، وإلى أي شخص له تواجد إعلامي أتمنى نكون واخدين بالنا لأن تحويل أي موقف ضدك بيكون سهل جدً.. وأتمنى أكون عند ثقتكم، وأتمنى ألا يغير هذا التشهير الكاذب رؤيتكم لي، سأظل أعطي مهنتي كل ما لدي، وأحاول ألا أستسلم لهجوم ظالم، شكرًا وأتمنى مكنش طولت عليكم".


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