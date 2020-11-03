معتدل على الوجه البحري.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الثلاثاء نهارًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.
- طقس لطيف على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعص المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب شرق البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 19 والعظمى 26
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 26
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 19 والعظمى 26
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 19 والعظمى 25
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 25
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 19 والعظمى 25
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 19 والعظمى 24
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 18 والعظمى 23
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 25
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 21 والعظمى 25
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 26
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 27
درجات الحرارة في السويس الصغرى 19 والعظمى 26
درجات الحرارة في العريش الصغرى 20 والعظمى 25
درجات الحرارة في رفح الصغرى 20 والعظمى 24
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 26
درجات الحرارة في نخل الصغرى 15 والعظمى 23
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 23 والعظمى 28
درجات الحرارة في طابا الصغرى 23 والعظمى 25
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 12 والعظمى 25
درجات الحرارة في الطور الصغرى 20 والعظمى 28
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 30
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 23 والعظمى 29
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 29
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 18 والعظمى 27
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 27
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 18 والعظمى 27
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 19 والعظمى 27
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 20 والعظمى 28
درجات الحرارة في قنا الصغرى 20 والعظمى 30
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 21 والعظمى 31
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 21 والعظمى 32
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 31
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 21 والعظمى 29
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 26 والعظمى 29
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 29

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجة الحرارة درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الطقس اليوم الثلاثاء الطقس الارصاد

أخبار تهمك

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 18 ساعة

عمرو أديب يعرض فيديو لـ "طفل المرور".. ويكشف مفاجأة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

الأربعاء المقبل.. الحكومة تقر موعد إغلاق المحلات التجارية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ يوم

ما مصير الدول العربية في حال فوز جو بايدن؟ عادل حمودة يجيب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. رياح مثيرة للأتربة وشديد الحرارة

يتأثر بمنخفض جنوب السودان.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس.. أمطار خفيفة متفرقة

تصل لـ37.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

04:43 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

02:44 م

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه