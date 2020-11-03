مدرب الرجاء يهدد الزمالك قبل موقعة إفريقيا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
تحدث جمال السلامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، عن المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الرجاء المغربي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما في الدار البيضاء.

وقال السلامي في تصريحات خاصة لـ صحيفة "المنتخب" المغربية": "بلا شك أن نقل المباراة إلى الرابع من نوفمبر أتاح لنا فرصة استعادة عدد كبير من اللاعبين الذي تعافوا من الوباء وعادوا بالتدريج للحصص التدريبية، بل ومكننا أيضا من استرجاع اللاعبين الذين غابوا عن مباراة الذهاب بسبب إصابات عضلية".

وتابع: "تأثير عدم الإنتظام بشكل جماعي في التداريب بوقت كاف سيؤثر على الجانب اللياقي، إلا أنه في مثل هذه المباريات الروح الجماعية هي ما يتحكم في المجموعة، ولاعبو الرجاء قدموا خلال هذا الموسم أمثلة كثيرة لقوة هذه الروح الجماعية".

وواصل: "بالطبع نحن في أتم جاهزية، أتمنى أن تحمل لنا المسحة الطبية الأخيرة التي نجربها اليوم الإثنين أخبارا سارة ونستعيد من بقي في الحجر، لنكون كاملي العدد في مباراة الأربعاء، غير ذلك سنصل لساعة الصفر ونحن بأتم جاهزية من كافة النواحي".

وأكمل: "هي مباراة ثقيلة ومشحونة وستعرف الكثير من المفاجآت، وأبدا لا يضيرنا ولا يزعجنا أن نلعب مباراة الزمالك بخيار الفوز فقط، أعتقد أن هذا الأمر أفضل لنا وفي تاريخ كرة القدم دلائل كثيرة على سقوط أندية دخلت مباريات بخيارات كثيرة للتأهل فلم تحقق أيا منها".

وأتم: "ما أتمناه هو أن تحظى المباراة بتحكيم جيد خاصة وأننا تلعب بوجود تقنية الڤار، ما حدث معنا في مباراة الذهاب وقد عانينا من أخطاء تحكيمية حرمتنا من ضربة جزاء ومن أخطاء واضحة، يجعلنا نتوجس من التحكيم، وإن كنا لا نشغل به بالنا، فتركيزنا أساسا على المباراة، نسأل الله التوفيق".

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يوم

هل يرحل أفشة عن الأهلي بعد العرض الأوروبي؟

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 19 ساعة

الأولمبية تكشف موقف مرتضى منصور من حكم الإدارية العليا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

"هرد بالقانون".. أول تعليق لـ"أحمد مالك" على فيديو يزعم سرقته أحد المنتجات من داخل بنزينة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة تحذير من الحكومة للمصريين بسبب كورونا: "نتجه لمنحى خطير"

منذ ساعة و 17 دقيقة

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

04:43 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

02:44 م

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه