مدرب الرجاء يهدد الزمالك قبل موقعة إفريقيا

تحدث جمال السلامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، عن المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الرجاء المغربي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما في الدار البيضاء.





وقال السلامي في تصريحات خاصة لـ صحيفة "المنتخب" المغربية": "بلا شك أن نقل المباراة إلى الرابع من نوفمبر أتاح لنا فرصة استعادة عدد كبير من اللاعبين الذي تعافوا من الوباء وعادوا بالتدريج للحصص التدريبية، بل ومكننا أيضا من استرجاع اللاعبين الذين غابوا عن مباراة الذهاب بسبب إصابات عضلية".





وتابع: "تأثير عدم الإنتظام بشكل جماعي في التداريب بوقت كاف سيؤثر على الجانب اللياقي، إلا أنه في مثل هذه المباريات الروح الجماعية هي ما يتحكم في المجموعة، ولاعبو الرجاء قدموا خلال هذا الموسم أمثلة كثيرة لقوة هذه الروح الجماعية".





وواصل: "بالطبع نحن في أتم جاهزية، أتمنى أن تحمل لنا المسحة الطبية الأخيرة التي نجربها اليوم الإثنين أخبارا سارة ونستعيد من بقي في الحجر، لنكون كاملي العدد في مباراة الأربعاء، غير ذلك سنصل لساعة الصفر ونحن بأتم جاهزية من كافة النواحي".





وأكمل: "هي مباراة ثقيلة ومشحونة وستعرف الكثير من المفاجآت، وأبدا لا يضيرنا ولا يزعجنا أن نلعب مباراة الزمالك بخيار الفوز فقط، أعتقد أن هذا الأمر أفضل لنا وفي تاريخ كرة القدم دلائل كثيرة على سقوط أندية دخلت مباريات بخيارات كثيرة للتأهل فلم تحقق أيا منها".





وأتم: "ما أتمناه هو أن تحظى المباراة بتحكيم جيد خاصة وأننا تلعب بوجود تقنية الڤار، ما حدث معنا في مباراة الذهاب وقد عانينا من أخطاء تحكيمية حرمتنا من ضربة جزاء ومن أخطاء واضحة، يجعلنا نتوجس من التحكيم، وإن كنا لا نشغل به بالنا، فتركيزنا أساسا على المباراة، نسأل الله التوفيق".



