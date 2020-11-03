برشلونة ينفجر في وجه التحكيم ويحمله خسارة الفريق

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:02 ص
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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وجه برشلونة، اللوم على التحكيم في ظل تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة بعد التعادل مع ديبورتيفو ألافيس (1-1)، السبت الماضي، في الأسبوع الثامن من عمر الليجا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن النادي الكتالوني يشعر بالأذى بسبب التحكيم، ويعرف أن قرارات ومراجعات خاصية الفار، أثرت على نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة عانى من قرار حكم مباراته أمام ديبورتيفو ألافيس، بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح دي يونج بعد عقوبة واضحة على لاعب الخصم، في واقعة لم يتدخل فيها الفار.

وأوضحت قبل مباراة ألافيس، شعر برشلونة بالأذى من أداء التحكيم أمام إشبيلية وخيتافي وريال مدريد، حيث شهدت مباراة إشبيلية دهس ميسي داخل المنطقة ولم يطلق الحكم صافرته.

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