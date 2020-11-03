هل يرحل أفشة عن الأهلي بعد العرض الأوروبي؟

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:31 ص
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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كشف مصدر خاص فى لجنة التخطيط بنادى الأهلى، على الأنباء التى ترددت حول اهتمام فريق سيلتك الأسكتلندى بالتعاقد مع محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب القلعة الحمراء.

وصرح المصدر فى تصريحات خاصة، أن ملف أفشة محسوم، داخل الفريق الأحمر، ومن المستحيل رحيله في الوقت الراهن في ظل عدم وجود بديل في هذا المركز واحتياج الفريق الشديد لخدماته".

وواصل: "أفشة ليس للبيع مهما كانت الإغراءت ولن نفرط فى اللاعب فى الفترة المقبلة".

وكان قد انضم أفشة للقلعة الحمراء فى بداية الموسم المنقضى قادما من صفوف بيراميدز، ويعتبر من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الفريق بشكل كبير

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