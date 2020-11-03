تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد أوليمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

يصطدم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بضيفه أوليمبياكوس اليوناني بملعب الإتحاد، ضمن لقاءات دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر.





المباراة تقام لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي يتواجد بها فريقي بورتو البرتغالي ومارسيليا الفرنسي.





وتسعى كتيبة بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، لتحقيق الفوز بالمباراة، ومواصلة تصدر المجموعة، للاقتراب من الصعود لدور الـ16.





ومن المحتمل أن يبدأ بيب جوارديولا، اللقاء، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبين دياز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو.

خط الوسط: كيفين دي بروين - إلكاي جوندوجان - رودري - فيران توريس - فيل فودين.

خط الهجوم: رحيم ستيرلنيج.

ويتصدر مانشستر سيتي، المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لأوليمبياكوس، يحتل بها المركز الثالث.

وسوف تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت جرينتش.



