حكم جزائري يدير نهائي دوري أبطال إفريقيا

ذكر الإعلامي أحمد شوبير أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اختار الحكم الذي سيسند له الإدارة التحكيمية لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2019/2020.





وقال شوبير أثناء تقديمه لبرنامجه عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الجزائري مصطفى غربال هو من سيدير المباراة النهائية وليس المغربي رضوان جيد".





وذكرت تقارير صحفية أن غربال قام بإدارة مباراة العودة في الظور ربع النهائي الذي جمع الزمالك والترجي التونسي على ملعب رادس.





ومن المقرر إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية في السابع والعشرين من نوفمبر الحالي.





وتمكن الأهلي من التأهل إلى المباراة النهائية لينتظر ما ستُسفر عنه مواجهة الزمالك والرجاء في القاهرة يوم الأربعاء المقبل في مباراة العودة في الدور قبل النهائي بعد فوز الزمالك في مباراة الذهاب في المغرب بهدف نظيف.



