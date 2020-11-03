موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أوليمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب الإتحاد مساء اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر، مواجهة تجمع بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وأوليمبياكوس اليوناني، في دوري أبطال أوروبا.





تقام المباراة لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي يتواجد بها فريقي بورتو البرتغالي ومارسيليا الفرنسي.





ويتصدر مانشستر سيتي، المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لأوليمبياكوس، يحتل بها المركز الثالث.





وتسعى كتيبة بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، لتحقيق الفوز بالمباراة، ومواصلة تصدر المجموعة، للاقتراب من الصعود لدور الـ16.





وسوف تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت جرينتش.



