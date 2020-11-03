تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أتلانتا فى دوري أبطال أوروبا

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي نظيره أتلانتا الإيطالي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أتلانتا الدولي فى ايطاليا.





وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي : أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، روبيرتسون، جوميز.

خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.



