نجم برشلونة مرشح للإنضمام إلى ميلان

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تواجد البرازيلي إيمرسون جونيور نجم ريال بيتيس الإسباني والذي يلعب على سبيل الإعارة من برشلونة على قوائم اهتمامات ميلان الإيطالي للتعاقد معه.





وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن إيمرسون يلعب كظهير أيمن في صفوف ريال بيتيس منذ الموسم الماضي على سبيل الإعارة والتي ستنتهي بحلول الصيف المقبل.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إيمرسون من بين اللاعبين الذين يرغب ميلان في التعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد أن كان ضمن اهتماماته في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكنه لم يتمكن من التوصل لاتفاق مع برشلونة.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ميلان يحاول التعاقد مع ظهير أيمن خلال الفترة الحالية بعد أن فشل في الاتفاق مع مانشستر يونايتد للإبقاء على ديوحو دالوت الذي يلعب حاليًا في صفوف الفريق على سبيل الإعارة حتى قدوم الصيف المقبل.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي ميلان يطمحون أن يكون تعاقد برشلونة مع سيرجينو دست في الصيف الماضي سببًا في تسهيل رحيل إيمرسون إلى الدوري الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي ميلان لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق مع نظرائهم في برشلونة في الصيف الماضي بسبب المتغيرات التي طلبها النادي الكتالوني والآن أصبح كل شيء أكثر سهولة بالنسبة للنادي الإيطالي الذي أصبح في وضع يسمح له بالموافقة على طلبات مسئولي البلوجرانا.



