46 شخصا في رحلة الرجاء تحضيرا لمعركة الزمالك

تقدم كلا من فابريس نجاه وسند الورفلي وفابريس نجوما وبين مالانجو قائمة الرجاء المغربي التي توجهت إلى القاهرة عبر رحلة خاصة ضمت 46 شخصًا يقودهم جمال السلامي المدير الفني للفريق المغربي.





وذكرت تقارير صحفية أن الرحلة ضمت أيضًا محمود بنحليب الذي كان آخر من تعافى من فيروس كورونا المستجد في حين غاب كلا من الحارس الزنيتي والمدافعين محمد الدويك وعبد الجليل جبيرة الذين يعانون من نفس الفيروس المميت.





واضطر جمال السلامي المدير الفني للرجاء لإضافة أسماء ناشئي الفريق المقيدين بالقائمة لهذه الرحلة والتي شملت الأسماء التالية:





بوعميرة والحداوي ومذكور ونجاه والورفلي والشاكير وبانون وسوكحان وزريدة ونعيم والعرجون والوردي ونجوما وناناح والمكعزي وجبرون ومتولي والحافيظي وبنحليب ومالانجو ورحيمي والبكاري والهبطي.



