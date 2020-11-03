كومان يتلقى خبرًا سارًا قبل مواجهة دينامو كييف بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تلقى المدرب الهولندي كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، خبرا سارا بشأن عودة الحارس الألماني مارك شتجين.

بات الألماني مارك تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، على أعتاب العودة للمشاركة مع فريقه في المباريات.

من جانبه ذكرت صحفية "سبورت" الكتالونية، أن تير شتيجن انضم لتدريبات برشلونة، صباح اليوم الاثنين، مع بقية المجموعة، في إشارة لجاهزيته للعب.

وأوضحت الصحيفة أن شتيجن خاض الحصة الأولى مع المجموعة، الخميس الماضي، وانضم مرة أخرى اليوم.

وأكدت الصحيفة أن الأمور كلها تشير إلى أن التحاق الحارس الألماني بالفريق، سيكون بشكل فوري، عندما يتلقى الضوء الأخضر.

وأتمت الصحيفة تقريرها لافتةً إلى أن صامويل أومتيتي، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، شارك أيضا في جزء من الحصة التدريبية.

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