الأولمبية تكشف موقف مرتضى منصور من حكم الإدارية العليا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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فجرت اللجنة الأولمبية المصرية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إيقاف مرتضى منصور، رئيس النادى، لمدة 4 سنوات، على ضوء لائحة مدونة السلوك بالميثاق الأولمبي الدولي.

وقال شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، إنه لن يعتمد أى ورقة تخرج بتوقيع مرتضى منصور، لافتا إلى أن نادى الزمالك ليس طرفًا فى الأزمة مطلقًا.

وأوضح عضو اللجنة الأولمبي فى مداخلة لبرنامج "مع الصقر" الذى يقدمه أحمد حسن على "راديو مصر": "رئيس الزمالك أصبح لا وجود له داخل القلعة البيضاء ولا يوجد أى استئناف على قرار إيقاف مرتضى منصور".

وتابع: " توقيت القرار غير مرتب ولا نقصد أبدا تشتيت الفريق مع اقترابه من مواجهات حاسمة فى دورى أبطال إفريقيا".

وأتم: "إذا تقدمت بقضية، هل سيؤجل القاضي الحكم بناء على أمور أخرى!؟، القضية أخدت مجراها وتم صدور الحكم من جانب لجنة التسوية".

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