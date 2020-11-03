شادي محمد يوجه رسالة تحذيرية لمحمد فضل

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:31 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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وجه شادي محمد قائد الأهلي السابق، رسالة تحذيرية إلى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم.

يأتي ذلك على خلفية أزمة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي ومحمد فضل خلال احتفالية الأحمر بدرع الدوري.

وقال شادي محمد في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو،  "قولا واحدا المسؤول لازم تصرفه يكون مسؤول فضل تربطني به علاقة صداقة، ولكن عندما تكون في منصب لابد أن تترك أهلاويتك".

وتابع، " أنت صديق عزيز لي، ولكن لا ينبغي أن يمس المسئول أي لاعب، ولا يتطاول عليه".

وأبدى عدم قبوله ما ما فعله فضل، قائلا، "أي لاعب في الأهلي من الأصغر للأكبر الفيديوهات كشفت تطاولك على اللاعب وأنت لمست كهربا بدون وجه حق".

وبسؤاله عن هل كهربا اخطأ في حق محمد فضل رد شادي محمد قائلًا، "كهربا ليس مجبر إنه يسلم على أحد، وليس دوره من الأساس".

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