ترتيب مجموعة ريال مدريد قبل معركة إنتر ميلان بدوري الأبطال

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني، نظيره فريق إنتر ميلان الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري 2020 – 2021.





ويبحث ريال مدريد عن فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعدما خسر مباراته الأولي 3-2 ضد شاختار دونيتسك، وتعادل 2-2 مع بوروسيا مونشجلادباخ في الجولة الثانية، ولديه نقطة وحيدة يتذيل بها ترتيب المجموعة.





فيما فشل أيضًا فريق انتر ميلان في تحقيق أي فوز بالبطولة حتي الآن، حيث تعادل في أول مباراتين بمرحلة المجموعات ضد شاختار وبوروسيا مونشنجلادباخ ويحتل المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين متساويًا مع الفريق الألماني.





ويتسلح ريال مدريد ببعض الأرقام الإيجابية قبل مباراة ضد انتر ميلان، حيث فاز الريال في 6 من 7 مباريات على ملعبه ضد الفريق الإيطالي بالبطولات الأوروبية بينما خسر مباراة وحيدة.





كما فاز ريال مدريد في 8 من آخر 9 مباريات ضد فرق إيطاليا على ملعبه في دوري أبطال أوروبا، بينما خسر مباراة وحيدة ضد يوفنتوس بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من ربع نهائي موسم 2017-2018.





ترتيب المجموعة الثانية قبل لقاء الريال والانتر:

1- شاختار دونيتسك 4 نقاط

2- بوروسيا مونشنجلادباخ 2 نقطة

3- انتر ميلان 2 نقطة

4- ريال مدريد 1 نقطة.





موعد مباراة ريال مدريد ضد انتر ميلان:

تنطلق أحداث مباراة ريال مدريد ضد انتر ميلان في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 3 نوفمبر، على استاد "ألفريدو دي ستيفانو" معقل الملكي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





يمكنكم متابعة البث الحصري والمباشر لمباراة ريال مدريد ضد انتر ميلان اليوم الثلاثاء، على قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، حيث يسبق المباراة استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم للحديث عن كافة الأمور الفنية في المباراة.



