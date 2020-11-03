ترتيب مجموعة ريال مدريد قبل معركة إنتر ميلان بدوري الأبطال

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:31 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني، نظيره فريق إنتر ميلان الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري 2020 – 2021.

ويبحث ريال مدريد عن فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعدما خسر مباراته الأولي 3-2 ضد شاختار دونيتسك، وتعادل 2-2 مع بوروسيا مونشجلادباخ في الجولة الثانية، ولديه نقطة وحيدة يتذيل بها ترتيب المجموعة.

فيما فشل أيضًا فريق انتر ميلان في تحقيق أي فوز بالبطولة حتي الآن، حيث تعادل في أول مباراتين بمرحلة المجموعات ضد شاختار وبوروسيا مونشنجلادباخ ويحتل المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين متساويًا مع الفريق الألماني.

ويتسلح ريال مدريد ببعض الأرقام الإيجابية قبل مباراة ضد انتر ميلان، حيث فاز الريال في 6 من 7 مباريات على ملعبه ضد الفريق الإيطالي بالبطولات الأوروبية بينما خسر مباراة وحيدة.

كما فاز ريال مدريد في 8 من آخر 9 مباريات ضد فرق إيطاليا على ملعبه في دوري أبطال أوروبا، بينما خسر مباراة وحيدة ضد يوفنتوس بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من ربع نهائي موسم 2017-2018.

ترتيب المجموعة الثانية قبل لقاء الريال والانتر:
1- شاختار دونيتسك 4 نقاط
2- بوروسيا مونشنجلادباخ 2 نقطة
3- انتر ميلان 2 نقطة
4- ريال مدريد 1 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد انتر ميلان:
تنطلق أحداث مباراة ريال مدريد ضد انتر ميلان في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 3 نوفمبر، على استاد "ألفريدو دي ستيفانو" معقل الملكي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يمكنكم متابعة البث الحصري والمباشر لمباراة ريال مدريد ضد انتر ميلان اليوم الثلاثاء، على قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، حيث يسبق المباراة استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم للحديث عن كافة الأمور الفنية في المباراة.

أخبار تهمك

عمرو أديب يعرض فيديو لـ "طفل المرور".. ويكشف مفاجأة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

ما مصير الدول العربية في حال فوز جو بايدن؟ عادل حمودة يجيب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

الأربعاء المقبل.. الحكومة تقر موعد إغلاق المحلات التجارية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ يوم

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

04:43 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

02:44 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

12:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه