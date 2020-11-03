موعد مباراة ريال مدريد وانتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا

يلتقي مساء اليوم الثلاثاء، فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره انتر ميلان الإيطالي على استاد "ألفريدو دي ستيفانو" معقل النادي الملكي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2020 – 2021.





وتنطلق أحداث مباراة ريال مدريد ضد انتر ميلان في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش، وستذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، حيث يسبق المباراة استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم للحديث عن كافة الأمور الفنية في المباراة.





وفشل ريال مدريد وانتر ميلان في تحقيق أي انتصار في بطولة دوري أبطال أوروبا حتي الآن، حيث استهل الملكي مشواره بالبطولة بخسارة أمام شاختار الأوكراني 3-2، وتعادل في الجولة الثانية مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني 2-2، ويتذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.





بينما تعادل فريق انتر ميلان مع بوروسيا مونشنجلادباخ 2-2 في أولي مبارياته بالبطولة هذا الموسم، وتعادل سلبيا مع شاختار في الجولة الثانية، ويحتل المركز الثالث برصيد نقطتين متأخرًا بفارق الأهداف عن الفريق الألماني.





ومن المتوقع أن يبدأ انتر ميلان مباراته ضد ريال مدريد اليوم الثلاثاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: دي فري – أندريا رانوكيا – ألكسندر كولاروف – ماتيو دارميان

الوسط: باريلا – جاليارديني – إيفان بيريسيتش – أشرف حكيمي

الهجوم: كريستيان اريكسن – لاوتارو مارتينيز





بينما يتوقع أن يبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ميندي – سيرجيو راموس – فاران – فاسكيز

الوسط: توني كروس – كاسيميرو – فالفيردي – أسينسيو

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما



