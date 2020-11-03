تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:30 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستضيف ريال مدريد نظيره فريق إنتر ميلان، في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي من المقرر أن تقام اليوم الثلاثاء على ملعب “الفريدو دي ستيفانو” معقل ريال مدريد.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ونظيره إنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة المنتظره عبر شاشة قناة بي إن سبورت الرياضية HD 1، ويدخل الفريقين بهدف وحيد وهو الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

حيث يتواجد ريال مدريد في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة، وإنتر ميلان في المركز الثالث برصيد نقطتين، والفوز هو طوق النجاة الوحيد للفريقين.

وسوف يتولي مهمة التعليق على مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان المعلق رؤوف خليف.

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