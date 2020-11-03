شادي محمد يطالب بمعاقبة عمرو الجنايني على سبه للأهلي ومُسرب المكالمة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:30 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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طالب شادي محمد قائد الأهلي السابق معاقبة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية الحالية بسبب مكالمته المسربة، بالإضافة إلى الشخص الذي قام بهذا الفعل.

وشدد شادي محمد خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو، على ضرورة أن يتم محاسبة عمرو الجنايني ومعاقبته، لسبه لجماهير الأهلي في الفيديو المسرب له.

وتابع، "لا أعتقد اطلاقا أن المكالمة مفبركة ولكنه تطاول على الأهلي، وأطالب النادي الأهلي بالتحرك لمعاقبته على مابدر منه".

وتابع، "لابد أن يتم معاقبة الصحفي الذي سرب مكالمة عمرو الجنايني، والقانون في الوقت الحالي ينص على حبس من سرب المكالمة ومن الممكن أن تكون مفبركة".



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