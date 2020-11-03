شادي محمد: مرتضى منصور ليس جديد على السباب فلماذا تتم معاقبته الآن؟

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف شادي محمد مدافع منتخب مصر السابق، عن موقفه من معاقبة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، بسبب تعديه على أحد أفراد منظومة كرة القدم المصرية.

وقال شادي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " رئيس الزمالك قام بسب أكثر من عنصر في المنظومة خلال الفترة الماضية، الأمر ليس بجديد مطلقا، ولا أعلم لماذا هذا التوقيت تحديدا".

وأضاف، " معاقبة مرتضى منصور في الوقت الحالي، الجميع فسره على أنه تأثير على نادي الزمالك قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان يجب أن يتم إصدار القرار في وقت مناسب".

وكانت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب قد أصدرت قرارا بمنع مرتضي منصور من مزاولة اي نشاط بالرياضة المصرية، لمدة 4 أعوام وعزله من رئاسة نادي الزمالك.



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