صراع بين برشلونة وريال مدريد على نجم بايرن ميونخ

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن كلا من برشلونة وريال مدريد الإسبانيين يترقبان أخبار ومفاوضات النمساوي ديفيد ألابا نجم دفاع بايرن ميونخ الألماني من أجل الحصول علي خدماته.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن الغريمين برشلونة وريال مدريد في حالة ترقب لا مثيل لها من أجل معرفة مصير النجم النمساوي مع فريقه الحالي بايرن ميونخ.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديفيد ألابا ينتهي عقده في صيف العام المقبل 2021 أي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة ومايزال العقد الجديد لم يتم التوقيع عليه حتي الان.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النادي البافاري قدم أكثر من عرض من أجل حسم ملف التجديد مع ديفيد ألابا ولكن تكمن المشكلة في رغبة النجم النمساوي في الحصول علي راتب سنوي أكبر ومساواته مع راتب الحارس مانويل نوير والنجم توماس مولر.

وعلى نفس الجانب، ألمحت صحيفة كيكر الألمانية أن عدم تجديد عقد ديفيد ألابا سوف يفتح الباب وقتها أمام برشلونة وريال مدريد من أجل الفوز بخدمات النجم النمساوي في الصيف المقبل بشكل مجاني.

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