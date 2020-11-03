برشلونة يتحرك لحسم صفقة جارسيا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يستعد لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد مع إريك جارسيا.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن مسئولي برشلونة دخلوا في مفاوضات مع نظرائهم في مانشستر سيتي طوال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وحاولوا حتى اليوم الأخير من سوق الإنتقالات الصيفية حسم الصفقة لصالحه.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة لم يتمكن من إقناع مانشستر سيتي بقبول عرضه في فترة الانتقالات الصيفية لأنه لم يلبي طلباته المادية، حيث قدم عرضًا تبلغ قيمته 10 مليون يورو كمبلغ رئيسي بالإضافة إلى 8 مليون يورو إضافية وهو ما رفضه النادي الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة مستعد لدفع 8 مليون يورو لمانشستر سيتي مقابل التعاقد مع جارسيا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن عقد جارسيا ينتهي مع المان سيتي عقب نهاية الموسم الحالي وقد يفتح الفريق الإنجليزي الباب أمام رحيله في انتقالات يناير المقبل حتى لا يرحل جارسيا مجانًا في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بداية من يناير يحق لجارسيا التفاوض مع أي نادي، حيث أنه لم يجدد عقده مع مانشستر سيتي ووافقت لجنة الإدارة التي تتولى شئون النادي حاليًا بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو التعاقد مع المدافع الشاب وفقًا لرغبة رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن جارسيا سبق ولعب لصفوف برشلونة قبل أن يرحل إلى مانشستر سيتي ويتطلع النجم الإسباني الشاب الآن العودة إلى الكامب نو.

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