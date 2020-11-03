ميدو: انتقال الجماهير من المدرج للسوشيال ميديا سبب خراب الكرة في مصر









أكد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، أن غياب الجماهير عن مدرجات كرة القدم هي أكبر مصيبة في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية.





وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " غياب الجماهير صنع جيوش إلكترونية على السوشيال ميديا، وهو سبب الحروب التي تحدث في الوقت الحالي".





واضاف، " خوض المباريات بدون جماهير أضاعت حلاوة الكرة المصرية، ولو كان الشباب داخل الملعب في الوقت الحالي، لما حدث اللغط الدائر في حاليا في الوسط الرياضي".





وبرزت العديد من المشاكل خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها مشادة محمد فضل ومحمود عبدالمنعم كهربا في حفل تتويج الاهلي بالدوري المصري الممتاز.



