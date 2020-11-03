"الفجر الفني" يكشف حقيقة نقل الفنان السوري محمود نصر إلى المستشفى إثر انفجار أسطوانة غاز بمنزله

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:29 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا تفيد بأن الفنان السوري محمود نصر قد تم نقله إلى المستشفى، وذلك بعد انفجار أنبوبة غاز بمنزله بشكل مفاجئ.

وللوقوف على حقيقة الأمر، فقد تواصل الفجر الفني مع أحد المصادر المقربة من الفنان السوري محمود نصر والذي أكد أنه هو وعائلته بخير ولاصحة لما تم تداوله من شائعات مغرضة.


وحصد محمود نصر نجاحا كبيرا من خلال مسلسل دفعة بيروت ويجسد في العمل شخصية “مشعل” والتي نالت إعجاب الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل “دفعة بيروت” خلال ستينيات القرن الماضي، حول طلبة أوفدتهم دولة الكويت للدراسة في لبنان، والتقوا بشباب من مختلف الجنسيات، لتجمعهم مواقف وأحداث مثيرة، يسلط عبرها العمل الضوء على علاقات الحب والروابط الاجتماعية في تلك المرحلة.

المسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي، ويضم على قائمة أبطاله إلى جانب محمود نصر، العديد من الفنّانين الخليجيين، والعرب.

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