الإسماعيلي يرد على أنباء التعاقد مع أنيس البدري

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:50 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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رد نادي الإسماعيلي على الأنباء المنتشرة في الساعات القليلة الماضية حول رغبة النادي في التعاقد مع التونسي أنيس البدري.

ونفى علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، وجود أي مفاوضات رسمية من جانب النادي مع أنيس البدري.

وقال وحيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش: "عواد لم يعرض على الإسماعيلي وهناك اتجاه داخل النادي لرفضه".

وتابع: "لا يوجد مفاوضات رسمية مع أنيس البدري، البعض ربط اسمه بالنادي ولكن هذا غير حقيقي، لجنة التعاقدات تضع أعينها على أكثر من مهاجم".

وأضاف المتحدث بأسم الإسماعيلي: "فخر الدين بن يوسف من أفضل اللاعبين ونرغب في ضمه لنا".

واختتم علاء وحيد تصريحاته متحدثا عن مركز حراسة المرمى قائلاً: "نفاوض 6 حراس في الوقت الحالي ولكن لم نحسم الاتفاق مع أي أحد".

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