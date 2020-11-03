شادي محمد يكشف عن واقعة مثيرة مع ثابت البطل

كشف شادي محمد قائد الأهلي السابق، عن واقعة مثيرة حدثت مع ثابت البطل مدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء، في وقت التفاوض معه لضمه إلى الأحمر.





وأشار شادي محمد إلى أنه عندما كان لاعبا في نادي الكروم، تواصل معه ثابت البطل من أجل ضمه للأحمر، وحينها قام الأول بغلق الهاتف في وجهه.





وتابع شادي محمد في تصريحات ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو، "من الخضة قمت بغلق الهاتف في وجه ثابت البطل عندما حادثني للانضمام للأهلي، أثناء تواجده في صفوف الكروم لأني كنت لا أعرف صوته وعندما اتصل بي مرة أخرى وقفت من الخوف".











