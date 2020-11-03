شادي محمد يكشف عن واقعة مثيرة مع ثابت البطل

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:49 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
كشف شادي محمد قائد الأهلي السابق، عن واقعة مثيرة حدثت مع ثابت البطل مدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء، في وقت التفاوض معه لضمه إلى الأحمر.

وأشار شادي محمد إلى أنه عندما كان لاعبا في نادي الكروم، تواصل معه ثابت البطل من أجل ضمه للأحمر، وحينها قام الأول بغلق الهاتف في وجهه.

وتابع شادي محمد في تصريحات ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو، "من الخضة قمت بغلق الهاتف في وجه ثابت البطل عندما حادثني للانضمام للأهلي، أثناء تواجده في صفوف الكروم لأني كنت لا أعرف صوته وعندما اتصل بي مرة أخرى وقفت من الخوف".



أخبار تهمك

ما مصير الدول العربية في حال فوز جو بايدن؟ عادل حمودة يجيب (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

منذ نصف ساعة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محمد فضل يعلن نهاية أزمته مع كهربا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ حوالي 6 ساعات

الأربعاء المقبل.. الحكومة تقر موعد إغلاق المحلات التجارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. عمرو أديب عن طفل المرور: "يحلقوا شعره بالموس"

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

01:47 ص

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

12:04 ص

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

04:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه