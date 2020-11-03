لن تتوقع سعر ساعة هاني سعد زوج النجمة درة

Advertisements

أصبح حفل زفاف النجمة درة، على رجل الأعمال هاني سعد هو حديث السوشيال ميديا خصوصا بعد ارتدائها ثلاث فستانين في منتهى الشياكة.



ولفت المهندس هاني سعد، ايضا الأنظار في حفل زفافه، حيث ارتدى ساعة باهظة الثمن من أوديمار بيجيه، موديل Royal Oak Chronograph، يبلغ سعرها في كاليفورنيا نحو 31 ألف دولار، وهو ما يعادل 478 ألف جنيها مصريا، بحسب ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتبت درة، "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا