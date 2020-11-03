إنجي علاء تبارك للنجمة درة عقد قرانها على رجل الأعمال هاني سعد

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:44 ص
بوابة الفجر
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حرصت المؤلفة إنجي علاء، على حضور حفل زفاف النجمة درة وتهنئتها بالزواج من رجل الأعمال هاني سعد.

من جانب أخر توافد الفنانين على حفل زفاف النجمة التونسية درة على المهندس المعمارى هانى سعد، حيث حرص كل من الفنانين أحمد السقا وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن، على التواجد منذ اللحظات الأولى لتهنئة العروسين ومشاركتهم لحظات زفافهما.

واحتفلت بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى سعد، في مدينة الجونة، وأطلت درة بفستان جذاب، فى حفل أنيق يقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.

يذكر أن آخر أعمال درة التليفزيونية مسلسل "بلا دليل" من تأليف إنجي علاء.

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