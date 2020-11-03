مستشار رئيس الحكومة يكشف موعد إعلان القرارات الخاصة بإغلاق المحلات التجارية (فيديو)

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قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس تحديد مواعيد محددة لغلق المحلات العامة والورش الحرفية، مشيرًا إلى أن وزير التنمية المحلية قد تقدم بالمواعيد المقترحة ولكن لم يتم الموافقة عليها.



وأضاف "يونس" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أنه من المقرر الموافقة على هذه المواعيد في اجتماع مجلس الوزراء بغد غدًا الأربعاء.



وأكد أنه سيتم تطبيق عقوبات عدم ارتداء الكمامة والتي تصل إلى 4000 جنيه والحبس وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين خاصة مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم.



وأشار إلى أن جميع الأطباء والمتخصصين أكدوا على أن فائدة الكمامة تعادل المصل، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين حتى لا تضطر الحكومة إلى فرض قرارات الإغلاق من جديد، مستطردًا "علينا أن نقي أنفسنا شر الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم كله".



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالات.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 181 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 107736 حالة من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و6278 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف