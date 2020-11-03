شاهد.. عادل حمودة: جائحة كورونا قضت على إنجازات ترامب الاقتصادية

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقق إنجازات غير مسبوقة في الاقتصاد الأمريكي فيما يتعلق بالقضاء على البطالة وتخفيض الضرائب، ولكن جاءت جائحة كورونا وقضت على هذه الإنجازات بسبب النمو السلبي للاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة.





وقال "حمودة" في لقاء عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إنّه في حالة هزيمة ترامب سينهار الاقتصاد الأمريكي أكثر مع تنامي قوة الصين، مشيرًا إلى أنّ اللوبي الصيني قوي ومؤثر في الانتخابات.





وأضاف رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر : "الصين لن تعاقب ترامب، وترى أنه أكثر فائدة من بايدن، والتهديد بالحرب التجارية بينهما كانت بروفة لما يحدث حاليًا بين أرمينيا وأذربيجيان"، متوقعًا أن تكون الحرب القادمة بعد فترة في بحر الصين خاصة أن الصين كان بديلًا لأمريكا بعد خروجها من اتفاقية المناخ ومنظمة الصحة العالمية.



