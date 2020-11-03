شاهد.. عادل حمودة: جائحة كورونا قضت على إنجازات ترامب الاقتصادية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:19 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقق إنجازات غير مسبوقة في الاقتصاد الأمريكي فيما يتعلق بالقضاء على البطالة وتخفيض الضرائب، ولكن جاءت جائحة كورونا وقضت على هذه الإنجازات بسبب النمو السلبي للاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة.

وقال "حمودة" في لقاء عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إنّه في حالة هزيمة ترامب سينهار الاقتصاد الأمريكي أكثر مع تنامي قوة الصين، مشيرًا إلى أنّ اللوبي الصيني قوي ومؤثر في الانتخابات.

وأضاف رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "الصين لن تعاقب ترامب، وترى أنه أكثر فائدة من بايدن، والتهديد بالحرب التجارية بينهما كانت بروفة لما يحدث حاليًا بين أرمينيا وأذربيجيان"، متوقعًا أن تكون الحرب القادمة بعد فترة في بحر الصين خاصة أن الصين كان بديلًا لأمريكا بعد خروجها من اتفاقية المناخ ومنظمة الصحة العالمية.

وتابع: "الصين لا تريد الدخول في حرب مع ترامب، خاصة أنّ هناك جماعات حماية المستهلك الأمريكية التي تساند التجارة الصينية، ولا سيما في ظل وجود معظم الشركات التكنولوجية في الصين، حيث ترى هذه الجماعات أنّه طالما أنّ البضائع الصينية تساوت مع مستوى الجودة الأوروبية وهي أقل سعرًا فلا مانع من وجودها".

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