تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

يستضيف اليوم الثلاثاء نادي ريال مدريد الإسباني نظيره إنتر ميلان الإيطالي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة فى العاصمة الاسبانية مدريد.





وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي : كورتوا





خط الدفاع: راموس، فاران، ميندي، كاربخال.





خط الوسط : توني كروس، كاسميرو، فالفيردي.





خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، هازارد.



