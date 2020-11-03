نجم الزمالك السابق: الأبيض على اعتاب تحقيق إنجاز تاريخي

أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق أن لاعبي القلعة البيضاء على اعتاب تحقيق إنجاز تاريخي حال التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.





وقال نصار فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "حضرت تدريب الزمالك اليوم وحفزتهم بتحقيق الفوز على الرجاء لتحقيق المجد والحصول على البطولة الافريقية وشددت على ضرورة التركيز فى المباراة المقبلة".





وأضاف: "كنت أتمني من وزير الرياضة إبعاد كافة المشاكل والأزمات عن فريق الكرة من أجل التركيز فى البطولة الأفريقية".



