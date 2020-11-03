نجم الزمالك السابق: الأبيض على اعتاب تحقيق إنجاز تاريخي
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:15 ص
محمد جمال
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أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق أن لاعبي القلعة البيضاء على اعتاب تحقيق إنجاز تاريخي حال التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.
وقال نصار فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "حضرت تدريب الزمالك اليوم وحفزتهم بتحقيق الفوز على الرجاء لتحقيق المجد والحصول على البطولة الافريقية وشددت على ضرورة التركيز فى المباراة المقبلة".
وأضاف: "كنت أتمني من وزير الرياضة إبعاد كافة المشاكل والأزمات عن فريق الكرة من أجل التركيز فى البطولة الأفريقية".