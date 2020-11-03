نجم الزمالك السابق: الأبيض على اعتاب تحقيق إنجاز تاريخي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق أن لاعبي القلعة البيضاء على اعتاب تحقيق إنجاز تاريخي حال التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال نصار فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "حضرت تدريب الزمالك اليوم وحفزتهم بتحقيق الفوز على الرجاء لتحقيق المجد والحصول على البطولة الافريقية وشددت على ضرورة التركيز فى المباراة المقبلة".

وأضاف: "كنت أتمني من وزير الرياضة إبعاد كافة المشاكل والأزمات عن فريق الكرة من أجل التركيز فى البطولة الأفريقية".

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. عمرو أديب عن طفل المرور: "يحلقوا شعره بالموس"

منذ ساعة و نصف

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

منذ نصف ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 13 ساعة

الأربعاء المقبل.. الحكومة تقر موعد إغلاق المحلات التجارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد فضل يعلن نهاية أزمته مع كهربا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

ما مصير الدول العربية في حال فوز جو بايدن؟ عادل حمودة يجيب (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

01:47 ص

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

12:04 ص

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

04:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه