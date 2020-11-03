شاهد.. "التضامن": نسبة إدمان سائقي حافلات المدارس كانت 12% عام 2015 ووصلت 2% (فيديو)

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
الدكتور عمرو عثمان
الدكتور عمرو عثمان
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، إن نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الأتوبيسات المدرسة في 2015 كانت تقدر بـ12%، لافتَا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اجراء حملات مكثفة على السائقين مما أدى لانخفاض التعاطي لـ2%

وتابع "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، ان نسبة التعاطي رغم انخفاضها، إلا أنها ما ز الت كبيرة، ولذلك على ولي الأمر إذا أشتبه في تعاطي سائق أتوبيس المدرسة للمواد المخدرة الاتصال على 16023، وثاني يوم سيتم التحليل للسائق من خلال وزارة الصحة وصندوق مكافحة الإدمان، ووزارة الداخلية. 

إلى ذلك، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس قائد مركبة أجرة تسبب في وفاة أربعة وإصابة ثلاثة عشر آخرين بحادث بالبدرشين.

حيث أُخطرت «النيابة العامة» صباح يوم الأول من نوفمبر الجاري باصطدام ثلاث مركبات بطريق المريوطة -أمام قرية أبو صير بدائرة مركز البدرشين-، بأن صدمت مركبة أجرة (ميكروباص) سارت بسرعة مرتفعة سيارةً أخرى، فصدمت الأخيرة سيارة نقل ثالثة، مما أسفر عن وفاة أربعة وإصابة ثلاثة عشر آخرين.

وقد انتقلت «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته ومعاينة المركبات محل الحادث وما بها من إتلافات، وقد سألت «النيابة العامة» أحد المصابين فشهد أن المركبة الأجرة (ميكروباص) التي كان يستقلها سارت أثناء الحادث بسرعة مرتفعة حتى صدمت مركبة أخرى بالطريق، وسألت «النيابة العامة» عددًا من ذوي المصابين والمتوفين، وجارٍ سؤال باقي المصابين فورَ تحسن حالاتهم.

بينما استجوبت «النيابة العامة» قائد المركبة الأجرة المتسببة في الحادث، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام، وبرَّر وقوع الحادث بعطل مفاجئ في مكابح المركبة قيادته.

هذا، وقد قررت «النيابة العامة» حبس المتهم قائد المركبة الأجرة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على «مصلحة الطب الشرعي» لتحليل عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه أي من المواد المخدرة.

واستكمالًا للتحقيقات كلفت «النيابة العامة» «مفتش الصحة» بتوقيع الكشف الطبي على المتوفين بيانًا لسبب وفاتهم، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وفحص آلات المراقبة المطلة على مسرح الحادث والتي قد سجلته وأخذ نسخة من التسجيل، وكذا تكليف المهندس الفني بفحص المركبات محل الحادث بيانًا لمدى صلاحيتها للسير وقت الحادث، والأعطال التي كانت بها.

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