شاهد.. عادل حمودة: غالبية وسائل الإعلام الأمريكية ضد "ترامب"

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إنّ غالبية وسائل الإعلام الأمريكية تساند المرشح عن الحزب الديمقراطي، في انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن في مواجهة دونالد ترامب باستثناء شبكة "فوكس نيوز".





وقال "حمودة" في لقاء عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، الاثنين، إنّ وسائل الإعلام الأمريكية تميل إلى الإعلان أنّها مع بايدن، وهو ما يعكس نتيجة استطلاعات الرأي الأخيرة التي تظهر تقدمه على حساب ترامب.





وأشار رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إلى أنّ عمليات استطلاعات الرأس عبارة عن استعمال سياسي، وهي مجرد اتجاهات وليست أمور حاسمة لأنّ الكلمة في الانتخابات ستكون لما سيسفر عنه المجمع الانتخابي.



