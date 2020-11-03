درة تهرب من عقوبة في تونس بسبب زوجها.. التفاصيل





احتفلت الفنانة درة، بزفافها على رجل الأعمال هاني سعد، فى مدينة الجونة وذلك وسط حضور الاهل والاصدقاء وعدد من الفنانين.والذي لايعرفه الكثير بأن درة، هي الزوجة الثانية لهاني سعد، وذلك يمنعه القانون التونسي فهذا ممنوع ويعرض صاحبه لعقوبات تصل للحبس والغرامة، وكان هذا هو السبب وراء عقد درة قرانها في مصر وليس في تونس.وكانت جاءت عدة تساؤلات من الجمهور عن فارق السن بين درة وزوجها المهندس هاني سعد، فهما في نفس السن حيث أن كل منهما يبلغ من العمر 40 عامًا، فهما من مواليد 1980 ويكبر هاني درة بعدة شهور فقط.وعلقت درة، على حفل زفافها قائلة "، كتبت درة: "‏ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".