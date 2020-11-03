تحذير من الحكومة لأصحاب المطاهم والمقاهي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:51 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيكون هناك حملات مشددة على المطاعم والأماكن العامة والكافيهات اعتبارا من الغد للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، منوها بأن تساهل أصحاب المطاعم في تطبيق الإجراءات الاحترازية سيدفعون ثمنه، عندما تحدث زيادة في أعداد الإصابة مما سيدفع الدولة لإتخاذ إجراءات صارمة.
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وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن تم ملاحظة عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة، حيث أصبح ارتداء الكمامة متطلب شكلي فقط لدخول المكان، محذرا أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يجعلنا عرضة للتعرض لزيادة حالات الإصابة مثلما حدث في دول أوروبية.

وأوضح أن رئيس الوزراء خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات اليوم وجه بضرورة توفير أدوية فيروس كورونا في الصيدليات والمستشفيات، وتفادي النقص الذي حدث في الموجة الأولى.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99652 حالات حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 107925 حالة من ضمنهم 99652 حالة تم شفاؤها، و6291 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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