عادل حمودة يكشف عن تأثير فوز "بايدن" على مصر
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:10 ص
شيماء حسن
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كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عن مدى تأثر مصر بما ستسفر عنه نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال "حمودة" في لقاء عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين: "مصر منذ 2013 حتى العام الماضي نجحت أنّ تصبح دولة لها علاقات متعددة مع الدول العظمى، لم تعد أمريكا هي الشريك الاستراتيجي الوحيد لمصر، ولكنّ هناك علاقة قوية بين القاهرة وموسكو والقاهرة بكين ستعطي ثقل، وتنفي أي تصور من الممكن أن يقوم به بايدن بالضغط على القاهرة في حالة فوزه".
وأضاف رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "الرئيس السيسي كان متنبه إلى التعامل مع القوى الدولية من منطلق الحياد وأعطى اهتمام كبير للولايات المتحدة، ولكنّ إذا لم تبادله بنفس الاهتمام سيكون هناك روسيا والصين، وهذا يخفف بشكل كبير من الضغوط التي قد تُمارس على مصر".
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