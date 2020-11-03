عادل حمودة يكشف عن تأثير فوز "بايدن" على مصر

كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عن مدى تأثر مصر بما ستسفر عنه نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.





وقال "حمودة" في لقاء عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين: "مصر منذ 2013 حتى العام الماضي نجحت أنّ تصبح دولة لها علاقات متعددة مع الدول العظمى، لم تعد أمريكا هي الشريك الاستراتيجي الوحيد لمصر، ولكنّ هناك علاقة قوية بين القاهرة وموسكو والقاهرة بكين ستعطي ثقل، وتنفي أي تصور من الممكن أن يقوم به بايدن بالضغط على القاهرة في حالة فوزه".



