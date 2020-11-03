مفاجأة.. شاهد ماذا قال عضو لجنة الفيروسات عن أدوية كورونا

Advertisements

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن منظمة الصحة العالمية أجرت دراسة حول فعالية 4 أدوية يعالج بها مرضى كورونا في عدد من الدول ومنهم مصر، وتبين أنه لا يوجد دواء من الادوية الأربعة أحدث فرقا في بقاء الفيروس داخل الجسم، واحتياج المريض لأجهزة التنفس الصناعي، وسرعة شفاء المصاب، معلقا: "النتيجة كانت محبطة، حيث أن تأثير كافة الأدوية المتداولة في علاج كورونا تأثيرها تقريبا واحد".



وأشار "خطاب"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في دول من أوروبا وآسيا، والأرقام لديهم مزعجة، لافتا إلى أن مصر بدات الموجة الاولى بعد اوروبا بحوالي شهر ونصف.



إقرأ أيضا..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99652 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 107925 حالة من ضمنهم 99652 حالة تم شفاؤها، و6291 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

