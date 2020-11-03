مستشار الرئيس عن أزمة كورونا: "الحمد لله على اللي مصر فيه دلوقتي"

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علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحة، على تجربة مصر في التعامل مع أزمة كورونا، قائلًا: " تمت بكرم ورضا ربنا، ومن خلال اهتمام جميع أجهزة الدول للوقوف كسد منيع أمام هذا الفيروس، الحمد لله على اللي فيه مصر حاليًا"



وتابع مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن إصابات كورونا ما زالت موجودة حاليًا، ولكنها لا تقارن بما حدث خلال الفترة السابقة، مشيرة إلى أن 90% من حالات الإصابة بسيطة أو متوسطة.



وأضاف: "الأمور لحد دلوقتي مسيطر عليها تمامًا، والامدادات الطبية متوفرة، وخريطة المستشفيات جاهزة لأي احتمالات، وندعو الله أن لا تدخل مصر في مرحلة الإصابات الضخمة الموجودة في العالم حاليًا".



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99652 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

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وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 107925 حالة من ضمنهم 99652 حالة تم شفاؤها، و6291 حالة وفاة.







وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.







